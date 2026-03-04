Dabei wurde der LKW-Fahrer leicht verletzt. Der Fahrer des PKW entfernte sich im Nachgang von der Örtlichkeit.
Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Neuwied zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
