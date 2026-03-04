Neuwied
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Am Mittag des 04.03.2026 kam es zu einem Vorfall in Niederbieber vor einem dortigen Holzhandel, bei dem ein LKW-Fahrer von einer noch unbekannten Person in einem PKW mit Anhänger angefahren wurde.

Dabei wurde der LKW-Fahrer leicht verletzt. Der Fahrer des PKW entfernte sich im Nachgang von der Örtlichkeit.
Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Neuwied zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren