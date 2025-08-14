Bei Eintreffen der Beamten können die entsprechenden Platten auf der Fahrbahn verteilt festgestellt werden. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahme blieben bislang ohne Erfolg.
Die Person trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose. Näheres ist nicht bekannt.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr