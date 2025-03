Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Abschuss von Feuerwerkskörpern

Am Nachmittag des 03.03.2025 erhielt die PI Straßenaus Kenntnis über mehrere Personen, welche vorbeifahrende Fahrzeuge auf der Neuwieder Straße in Dierdorf, mit Feuerwerkskörpern beschießen.



Im Rahmen der Fahndung konnte eine Person in unmittelbarerer Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Der 24-jährige räumte die Tat ein und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Es soll noch mindestens eine weitere männliche Person an der Tat beteiligt gewesen sein. Diese wurde wie folgt beschrieben: Männlich, weiße Oberbekleidung, weiße Base-Cap.



Zeugen und weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell