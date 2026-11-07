Im Rahmen dessen habe ein PKW zunächst zwei weitere PKW überholt und beim Wiedereinscheren einen entgegenkommenden PKW gefährdet.
Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter den unten angegebenen Kontaktdaten zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
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Gefährdung durch Überholmanöver
Im Rahmen dessen habe ein PKW zunächst zwei weitere PKW überholt und beim Wiedereinscheren einen entgegenkommenden PKW gefährdet.