Neuwied
Gefährdung durch Überholmanöver
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 07.11.2026 wurde durch Zeugen ein Vorfall im Bereich der L 255 zwischen Altwied und Datzeroth angezeigt, welcher sich gegen 13:00 Uhr ereignet hatte.

Im Rahmen dessen habe ein PKW zunächst zwei weitere PKW überholt und beim Wiedereinscheren einen entgegenkommenden PKW gefährdet.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter den unten angegebenen Kontaktdaten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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