Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Donnerstag, den 10.07.2025 gegen 18:30 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein schwarzer PKW BMW gemeldet, welcher die B256 bzw.

L276 zwischen Güllesheim und Weyerbusch in unsicherer Fahrweise geführt hat. Ein Zeuge teilte weiter mit, dass mehrere Fahrzeuge dem PKW ausweichen mussten.



Es werden daher Fahrzeugführer gebeten, die zu o.g. Zeitpunkt durch den PKW gefährdet wurden, sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Tel. 02681-9460

E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de





