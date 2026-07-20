Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Steinebach/Sieg (ots) -



Am Donnerstagabend, 16.07., wurde der Führungszentrale der Polizei ein grauer Skoda SUV gemeldet, der in der Ortslage Steinebach mehrere Schäden verursacht haben soll und anschließend in Richtung Bindweide geflüchtet sei.



Die entsandten Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektionen Betzdorf und Hachenburg stellten im Rahmen der ersten Ermittlungen fest, dass ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer aus Richtung Elkenroth mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Ortslage Biesenstück eingefahren war. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst auf der linken Fahrbahnseite mit einer Straßenlaterne. Anschließend beschädigte er ein Blumenbeet sowie einen angrenzenden Zaun.



Trotz der entstandenen Schäden setzte der Fahrer seine Fahrt mit erneut hoher Geschwindigkeit in Richtung Dickendorfer Straße fort. An der dortigen Einmündung verlor er erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein gegenüberliegendes Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf fuhr er mehrere Meter über eine Wiesenfläche, bevor er seine Fahrt in Richtung Steinebach/Bindweide fortsetzte. Im Bereich der Elkenrother Straße musste ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.



Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte ein 33-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain als Tatverdächtiger an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.



Der entstandene Sachschaden in der Ortslage Biesenstück wird nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro beziffert. Auch das Fahrzeug des 33-Jährigen wurde erheblich beschädigt.



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