Gefährdung des Straßenverkehrs - PKW kracht in Hauseingang

Mit seinem Skoda befuhr ein 32-jähriger am 14.07.2025 gegen 01:30 die L 280 aus Daaden kommend in Fahrtrichtung Betzdorf.

Im Daadener Stadtteil Biersdorf verlor er nach eigenen Angaben aufgrund Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug, und fuhr so gegen die Eingangstreppe eines Wohnhauses. Hier verkeilte sich das Fahrzeug zwischen dem Hauseingang und einem am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Unfallverursacher trug lediglich leichte Verletzungen davon. Jedoch wurden beide Fahrzeuge sowie der Hauseingang erheblich beschädigt.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich für die eingesetzten Polizeikräfte Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung des Unfallverursachers. Ein polizeilicher Vortest bestätigte den vorangegangen Konsum von Amphetamin und Cannabis. Entsprechend erfolgte die Anordnung und Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des 32-jährigen wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-0

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell