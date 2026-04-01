Gebhardshain - Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf L281



Gegen 16:30 Uhr war ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Daaden-Herdorf von Gebhardshain kommend in Richtung Malberg gefahren. Ausgangs einer leichten Linkskurve geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit der Beifahrerseite mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde bei dem seitlichen Aufprall erheblich beschädigt. Der alleinige Insasse wurde schwer verletzt. Über die Art der Verletzung kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Über die Schadenshöhe ebenfalls nicht.

Das Fahrzeug wurde vom Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr und Straßenmeisterei sicherten die Unfallstelle und entfernten ausgelaufene Betriebsstoffe. Neben einem Rettungswagen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der den Verunfallten in ein Siegener Krankenhaus brachte.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache werden von der PI Betzdorf geführt und dauern derzeit an.



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