Etzbach
Gasgeruch im Rahmen eines Polizeieinsatzes in Etzbach
Symbolbild

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dpa

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am 06.09.2026 gegen 20:00 Uhr in der Ortslage Etzbach, wurde dort eine Person, welche sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in Gewahrsam genommen.

Weiter wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten Gasgeruch im dortigen Einfamilienhaus wahrgenommen. Umgehend wurden die Feuerwehr Hamm (Sieg) und der Rettungsdienst über die Rettungsleitstelle in Montabaur verständigt. Die Feuerwehr konnte jedoch keinen Gasaustritt feststellen. Es bestand daher zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Der Einsatz hatte aufgrund der zentralen Ortslage eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit.

Rückfragen bitte an:

PI Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
02681/9460


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