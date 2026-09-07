Weiter wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten Gasgeruch im dortigen Einfamilienhaus wahrgenommen. Umgehend wurden die Feuerwehr Hamm (Sieg) und der Rettungsdienst über die Rettungsleitstelle in Montabaur verständigt. Die Feuerwehr konnte jedoch keinen Gasaustritt feststellen. Es bestand daher zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Der Einsatz hatte aufgrund der zentralen Ortslage eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit.
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Gasgeruch im Rahmen eines Polizeieinsatzes in Etzbach
Weiter wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten Gasgeruch im dortigen Einfamilienhaus wahrgenommen. Umgehend wurden die Feuerwehr Hamm (Sieg) und der Rettungsdienst über die Rettungsleitstelle in Montabaur verständigt. Die Feuerwehr konnte jedoch keinen Gasaustritt feststellen. Es bestand daher zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Der Einsatz hatte aufgrund der zentralen Ortslage eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit.