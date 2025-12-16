Fußgängertraining an den Grundschulen Neustadt/Wied, Rengsdorf und Anhausen

Neustadt/Wied, Rengsdorf, Anhausen (ots) - In der vergangenen Woche führte die PI Straßenhaus an den Grundschulen in Neustadt/Wied, Rengsdorf und Anhausen mehrere Fußgängertrainings zum Verhalten an Fußgängerüberwegen für die Grundschulklassen des ersten und zweiten Schuljahres durch.

Hierbei konnten einige verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt und geahndet werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf die Wichtigkeit im Hinblick auf das Verhalten an Fußgängerüberwegen hin. Im Rahmen des Trainings wird den Kindern der Grundsatz beigebracht, dass sie erst die Straße überqueren, wenn die ankommenden Fahrzeuge bis zum Stillstand abgebremst haben. Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen werden gebeten ihr Verhalten an Fußgängerüberwegen dahingehend anzupassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell