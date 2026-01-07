Hierdurch kam die Fußgängerin zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634 - 9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Fußgängerin durch unbekannten PKW angefahren - Zeugen gesucht
