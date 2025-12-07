Der Unfall ereignete sich, als die Passantin über den Parkplatz ging und ein PKW in eine Parklücke einbiegen wollte.
Dabei übersah der PKW-Fahrer die Passantin und fuhr diese an.
Durch umstehende Zeugen wurde mitgeteilt, dass der PKW mit dem linken Vorderrad über das Bein der Passantin gerollt sei.
Diese war ansprechbar und klagte über Schmerzen.
Aus diesem Grund wurde sie durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.
Fußgängerin durch Pkw angefahren