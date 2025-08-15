Gleichzeitig fuhr ein 74-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem PKW in dieselbe Richtung. Unmittelbar vor dem herannahenden PKW, kreuzte der 16-jährige die Fahrbahn, und wurde dabei seitlich von dem Fahrzeug erfasst. Der 16-jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen, und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Fußgänger von PKW angefahren
Gleichzeitig fuhr ein 74-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem PKW in dieselbe Richtung. Unmittelbar vor dem herannahenden PKW, kreuzte der 16-jährige die Fahrbahn, und wurde dabei seitlich von dem Fahrzeug erfasst. Der 16-jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen, und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.