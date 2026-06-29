Führerschein nach Drogenfahrt sichergestellt

Da sich bei dem Mann Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeige den Konsum von Amphetaminen an, was der Mann auch einräumte. Somit erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins.



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