Mudersbach
Führerschein nach Drogenfahrt sichergestellt
Symbolbild
dpa

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf am Montag, 29.06.2026, gegen 4:20 Uhr in der Kölner Straße einen 35-jährigen Mercedes-Fahrer.

Da sich bei dem Mann Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeige den Konsum von Amphetaminen an, was der Mann auch einräumte. Somit erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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