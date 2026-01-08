Freilaufender Hund hält Polizei in Atem

Diverse Verkehrsteilnehmer meldeten, dass das Tier immer wieder auf die Fahrbahn laufe.

Mehrere Versuche das Tier zu sichern schlugen, trotz der Hinzuziehung eines Diensthundeführer sowie eines Tierarztes, bislang fehl.



Der Hund wurde wie folgt beschrieben:



Sehr ängstlich mit einem braun/grau/schwarzem Fell und in etwa hüfthoch.



Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf einen möglichen Besitzer vor. Der oder die Tierhalter werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Zeugen, welche Hinweise auf den Verbleib sowie die Eigentümer des Hundes geben können, werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der 02634/952-0 zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell