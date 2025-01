Forstunfall - Mann von Baum getroffen

Am Nachmittag des 16.01.2025 kam es in einem Waldstück bei Neustadt/Wied zu einem folgenschweren Unfall.



Bei Baumfällarbeiten wurde ein 46-jähriger Mann schwerverletzt. Der zu fällende Baum stieß mit einem anderen Baum zusammen, wodurch dieser zerbrach und den Mann am Kopf traf. Die Rettung des Mannes durch die Feuerwehr gestaltete sich, aufgrund des unwegsamen Geländes, zunächst kompliziert.

Anschließend wurde der Verunfallte mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell