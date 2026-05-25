Folgemeldung Verkehrsunfall Neustadt/Wied L255

Ein Motorradfahrer samt Sozius befuhr die L255 von Neustadt/Wied in Fahrtrichtung Wiedmühle. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich einer Kurve zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, besetzt mit einer Person. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer und der Mitfahrer schwer verletzt und im Anschluss mit zwei Rettungshubschrauber in Kliniken verbracht. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme mit Hinzuziehung eines Gutachters, wurde die L 255 für den Verkehr gesperrt.



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