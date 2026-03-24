Folgemeldung - Brand in der Mennonitengemeinde

Während den Löscharbeiten war die Westerwaldstraße voll gesperrt. Durch den Brand erlitten 5 Personen eine Rauchgasintoxikation. Der Saal, welcher sich im Keller des Gebäudes befindet, wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Auch die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.



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