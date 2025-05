Folgemeldung: Brand eines Mehrfamilienhauses in Hamm (Sieg)

Am Samstag, den 31.05.2025, gegen 01:17 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen der Brand eines Mehrfamilienhauses im Kiefernweg in Hamm (Sieg)gemeldet.





Bei Eintreffen der Kräfte, stand die Dachgeschosswohnung des Hauses in Brand. Drei Hausbewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten.

Der 46-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung musste durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden. Er ist schwerstverletzt und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.



Es entstand hoher Gebäudeschaden. Das Gebäude ist teilweise unbewohnbar.



Im Einsatz waren neben den Freiwilligen Feuerwehren Hamm und Wissen, der Rettungsdienst mit Notarzt, der DRK Ortsverein Hamm (Sieg) und Polizeikräfte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen

02681/9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell