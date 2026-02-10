Flucht nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Dabei kam es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel des PKW Peugeot eines 44-jährigen sowie eines älteren Opel-Transporters. Der ca. 60-jährige Fahrer des hellroten Transporters mit deutscher Zulassung habe kurz mit dem Peugeot-Fahrer gesprochen, sich Anschließend jedoch von der Unfallstelle entfernt, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Der Transporter-Fahrer soll Deutsch gesprochen und kurzes graues Haar haben.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell