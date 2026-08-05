Flammersfeld- Vermisstenfahndung/ Öffentlichkeitsfahndnung nach Person

Derzeit sucht die Polizei, zusammen mit der Feuerwehr und unter Einsatz des Polizeihubschraubers, im Raum Flammersfeld, nach der 38 jährigen Julia F. Die Julia F. wird wie folgt beschrieben: - weiblich -160 groß - dunkel blonde sehr kurz geschnittene Haare - Sie trägt Ohrringe und zwei Ketten - sowie ein Blusenartiges T-Shirt und eine kurze Hose Die Vermisste könnte orientierungslos sein oder sich in einer hilflosen Lage befinden.

Flammersfeld (ots) -



Derzeit sucht die Polizei, zusammen mit der Feuerwehr und unter Einsatz des Polizeihubschraubers, im Raum Flammersfeld, nach der 38 jährigen Julia F.



Die Julia F. wird wie folgt beschrieben:



- weiblich



-160 groß



- dunkel blonde sehr kurz geschnittene Haare

- Sie trägt Ohrringe und zwei Ketten

- sowie ein Blusenartiges T-Shirt und eine kurze Hose



Die Vermisste könnte orientierungslos sein oder sich in einer hilflosen Lage befinden.



Sollten Sie die Person sehen oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort haben melden Sie sich bitte bei der zuständigen Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Nummer: 02681-9460



"Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung/ Die Veröffentlichung des Bildes des/der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr/Strafverfolgung. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Polizeiinspektion Altenkirchen / Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung."



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Tel.: 02681 9460





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