Flammersfeld
Flammersfeld- AUFHEBUNG/RÜCKNAHME Vermisstenfahndung/ Öffentlichkeitsfahndnung nach Person
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten Julia F. in Flammersfeld wird hiermit zurückgenommen/aufgehoben.

Lesezeit 1 Minute

Die Vermisste konnte am 05.08.2026, gegen 21 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden.

Im Rahmen intensiver Suchmaßnahmen waren insgesamt rund 150 Einsatzkräfte verschiedener Organisationen beteiligt. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger die Suche und gaben wertvolle Hinweise.

Die Polizei Altenkirchen bedankt sich ausdrücklich bei allen eingesetzten Kräften sowie bei den vielen Bürgerinnen und Bürgern für ihre tatkräftige Unterstützung und Hilfsbereitschaft.

"Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung:
Die Veröffentlichung des Lichtbildes des/der Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung."

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Tel.: 02681 9460


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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