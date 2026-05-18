"Fitter als die Polizei erlaubt" - Trainiere mit der Polizei Betzdorf für den Sporttest beim Auswahlverfahren

Dann nutze die Chance und trainiere mit uns!



Am Montag, den 15.06.2026 bieten wir ein gezieltes Sporttesttraining an. Unter fachkundiger Anleitung kannst du die typischen Übungen des Sporttests im Auswahlverfahren trainieren, deine Leistung verbessern und wertvolle Tipps erhalten.



Treffpunkt ist die große Sporthalle des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Betzdorf.



Wir bitten euch sowohl Outdoor- als auch Indoor-Bekleidung mitzubringen.



Anmeldung mit Name und Telefonnummer an die pibetzdorf.einstellungsberatung@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PK'in Antonia Mettbach



Telefon: 02741 926-136

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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