Fit Like a Cop - Polizei informiert sportlich über den Beruf

Linz am Rhein (ots) - Bei strahlendem Sonnenschein fand am vergangenen Freitag die Informationsveranstaltung "Fit Like a Cop" statt, bei der sich 14 interessierte Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren über die körperlichen Anforderungen und Inhalte des Polizeiberufs informieren konnten.