Fit Like a Cop! Bewerbertag für alle Interessenten ab 16 Jahren!

Was erwartet die Teilnehmenden?

- Die Sporttests, die im Auswahlverfahren und im Studium durchlaufen werden, können vor Ort ausprobiert werden

- Ein Infostand, der über den Polizeiberuf, das Studium und die Bewerbungsvoraussetzungen informiert



Veranstaltungsort:



Miesgesweghalle

Miesgesweg 1

53545 Linz am Rhein



Für wen?

Alle interessierten Jugendlichen ab 16 Jahren



Was ist mitzubringen?

Sportkleidung und Hallensportschuhe



WICHTIG! Falls unter 18 Jahre: unterschriebene Haftungsverzichtserklärung, kann auch vor Ort durch Erziehungsberechtigten unterschrieben werde (siehe unten)



---



Anmeldung:



Die Anmeldung kann formlos per E-Mail an folgende Adresse erfolgen:

pilinz.einstellungsberatung@polizei.rlp.de



Muster für die formlose Anmeldung per E-Mail:



Betreff: Anmeldung zum Polizei-Bewerbertag am 20. Juni 2025



Sehr geehrte Damen und Herren,



hiermit melde ich mich zum Polizei-Bewerbertag am 20. Juni 2025 in Linz am Rhein an.



Name: [Nachname]

Vorname: [Vorname]

Geburtsdatum: [TT.MM.JJJJ]

Schule / Verein: [Name der Schule oder des Vereins]

Ich bin über 18 Jahre alt.

oder

Ich bin unter 18 Jahre alt.



Hinweis: Wenn ich unter 18 Jahre alt bin, bringe ich die von einer erziehungsberechtigten Person unterschriebene Haftungsverzichtserklärung am Veranstaltungstag mit oder sende sie vorab eingescannt per E-Mail zurück. Die Verzichtserklärung kann auch am Tag selbst vor Ort unterschrieben werden.



Ich möchte gerne teilnehmen.



Mit freundlichen Grüßen



[Name]



Die Haftungsverzichtserklärung wird automatisch per E-Mail nach erfolgreicher Anmeldung zugesandt oder kann bei der Dienststelle in Linz am Rhein (Am Konvikt 1, 53545 Linz am Rhein) abgeholt werden.



Wir freuen uns auf dich!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430

E-Mail: pilinz.einstellungsberatung@polizei.rlp.de





