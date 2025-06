Fischwilderei

Ein Berechtigter meldete der Polizeiinspektion Betzdorf am 17.06. gegen 20:00 Uhr zwei Personen, welche im Bereich des Mudersbacher Kirmesplatzes unerlaubt an der Sieg angeln würden.

Einer der Tatverdächtigen flüchtete nach Ansprache sofort, der andere konnte noch eine Zeitlang durch den Mitteiler am Tatort festgehalten werden, bevor jedoch auch dieser sich vor Eintreffen der Polizei entfernen konnte.



Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:



Person 1: ca. 50 Jahre, graue Haare, helle lange Hose,

schmaler Körperbau

Person 2: ca. 50-60 Jahre, braune Haare, schwarzer Pulli

beide Personen südosteuropäisches Aussehen



Am Tatort konnten die Angeln der Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter den u. g. Erreichbarkeiten entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-0

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



