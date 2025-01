Festnahme - Serientäter attackiert Einsatzkräfte mit Kampfhund

Im Tatzeitraum von Dezember 2024 bis heute kam es in Rheinbrohl zu vermehrt versuchten und vollendeten Diebstahlstaten, insbesondere aus abgestellten PKW, die für eine erhebliche Beeinträchtigung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bewohner in Rheinbrohl führte.





In der Nacht zu Mittwoch kontrollierten Beamte der Polizei Linz eine der vorhandenen Beschreibung entsprechenden verdächtige Person in der Hauptstraße, die mit einem Kampfhund spazieren ging. Im Rahmen dieser Kontrolle versuchte der Beschuldigte seinen Hund auf die eingesetzten Polizeibeamten zu hetzen und nach diesen mit einem um die Faust gewickelten Schlüsselbund zu schlagen.

Durch den Einsatz, u.a. mittels eines Distanzelektroimpulsgerätes, konnte der 34-jährige Mann überwältigt und festgenommen werden. Der wohnsitzlose Straftäter wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz einem Haftrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizei Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell