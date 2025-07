Festnahme nach Verkehrskontrolle

In den frühen Morgenstunden des Mi. 30.07.25 führten Beamte der Polizeiinspektion Linz auf der B 42 in der Ortslage Linz eine allgemeine Verkehrskontrolle durch.

Hierbei wurde ein PKW kontrolliert.



Im Fahrzeuginneren befanden sich Gegenstände, die auf eine mögliche Straftat im Deliktsbereich Eigentum hindeuteten.

Im Fahrzeug selbst befanden sich 2 Männer, im Alter von 65 und 66 Jahren.

Beide Männer machten unglaubwürdige Angaben zu den mitgeführten Gegenständen, woraufhin die Beamten diese sicherstellten.

Aufklärende Ermittlungen hierzu sind im Gange.



Bei der Abklärung der Personen selbst, wurde festgestellt, dass gegen den älteren der Männer ein aktueller Haftbefehl besteht.

Er wurde festgenommen.



