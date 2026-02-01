Die Person konnte festgenommen und im weiteren Verlauf einer JVA zugeführt werden. Bei der Durchsuchung der Person konnte weiterhin eine Kleinstmenge harter Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den 25-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten 25-Jährigen
