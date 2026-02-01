Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten 25-Jährigen

Am 01.02.2026 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen der Streifentätigkeit einen 25-Jährigen im Stadtgebiet Altenkirchen feststellen, der mit Haftbefehl gesucht wurde.

Die Person konnte festgenommen und im weiteren Verlauf einer JVA zugeführt werden. Bei der Durchsuchung der Person konnte weiterhin eine Kleinstmenge harter Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den 25-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell