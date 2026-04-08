Entsprechend nahm die Streifenwagenbesatzung den 54-jährigen an Ort und Stelle fest. Im Rahmen der Durchsuchung konnte beim dem Mann ein Schreckschussrevolver fest- und sichergestellt werden. Der Festgenommene wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.
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Festnahme aufgrund Haftbefehls
Entsprechend nahm die Streifenwagenbesatzung den 54-jährigen an Ort und Stelle fest. Im Rahmen der Durchsuchung konnte beim dem Mann ein Schreckschussrevolver fest- und sichergestellt werden. Der Festgenommene wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.