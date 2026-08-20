Weitefeld
Farbschmierereien an Grillhütte
Symbolbild
dpa

Am Sonntag, 16.08.2026, beschmierte eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 13 und 18 Uhr die Pflastersteine vor der Grillhütte (Zur Sommerlinde) mittels grüner Farbe in nationalsozialistischer Symbolik (Hakenkreuz).

Hinterlassene Abfälle deuten auf den Aufenthalt mehrerer Personen im genannten Zeitraum hin.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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