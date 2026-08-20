Farbschmierereien an Grillhütte

Am Sonntag, 16.08.2026, beschmierte eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 13 und 18 Uhr die Pflastersteine vor der Grillhütte (Zur Sommerlinde) mittels grüner Farbe in nationalsozialistischer Symbolik (Hakenkreuz).

Hinterlassene Abfälle deuten auf den Aufenthalt mehrerer Personen im genannten Zeitraum hin.



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