

Ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus dem Oberbergischen Kreis befuhr mit seinem Pkw den St. Barbara-Tunnel entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zunächst kam es in dem Tunnel zu einem leichten Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 39-jährigen Pkw-Fahrerin. Beide Fahrzeuge streiften sich im Vorbeifahren und konnten die Fahrt fortsetzen.

Anschließend bog der Fahrzeugführer nach rechts in die Friedrichstraße ab und fuhr weiterhin entgegen der Fahrtrichtung. Bei einem beabsichtigten Wendemanöver kam es zu einem zweiten Zusammenstoß mit einer 39-jährigen Pkw-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit der jeweiligen rechten Fahrzeugfront, waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.



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