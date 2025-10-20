Falschfahrer auf der B 256

Zum Zeitpunkt des Anrufes hatte der Falschfahrer die B 256 an der Auffahrt Niederbieber bereits wieder verlassen. Durch die Falschfahrt und das anschließende Wendemanöver kam es zu Gefährdungen des fließenden Verkehrs. Durch Zeugen konnte das amtliche Kennzeichen des Falschfahrers mitgeteilt werden. Es handelte sich hierbei um einen 68-jährigen Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Ein Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln lag nach ersten Erkenntnissen nicht vor. Der Führerschein des verantwortlichen Fahrers wurde in der Folge beschlagnahmt.

Zeugen, die durch das Fahrverhalten des genannten Fahrzeugführers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.



