Falsches Verhalten am Zebrastreifen in Rengsdorf

Ziel der Aktion war es, den Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr, insbesondere an Zebrastreifen, praxisnah zu vermitteln.



Während der Maßnahme wurden durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten mehrere Verkehrsverstöße durch falsches Verhalten der Fahrzeugführer am Fußgängerüberweg festgestellt. In diesen Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die besondere Verantwortung gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern - insbesondere Kindern - hin. Zum Schutz der jungen Verkehrsteilnehmer werden in Zukunft weitere Kontrollen durchgeführt.



