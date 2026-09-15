Falsche Polizeibeamte, vorgetäuschte Verkehrskontrolle

Im fließenden Verkehr schloss die GS im Bereich des Landschaftstunnels Rengsdorf auf das verdächtige Fahrzeug auf und wurde kurz darauf von den Tätern mittels digitaler Anzeige "Bitte folgen" im Fahrzeug zu einer vermeintlichen Verkehrskontrolle von der B 256 in das Industriegebiet Bonefeld, Straße "Beim weißen Stein" gelotst.



Nachdem der Geschädigten die Situation verdächtig vorkam und Sie einen Anruf bei der Polizei ankündigte, um sich von der Richtigkeit zu überzeugen, verließen die Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.



Beschreibung des Täterfahrzeuges:



- dunkler Audi Kombi

- Behördenkennzeichen, beginnend mit RPL (nachfolgende Ziffern

unbekannt)



Die Geschädigte fuhr einen grauen Audi, Modell Q 5



Die Polizei fragt:



Haben etwaige Zeugen im selben Zeitfenster die B 256 von Neuwied in Richtung Altenkirchen befahren und können Angaben zum gesuchten PKW machen? Gibt es möglicherweise Aufzeichnungen sog. Dachcams?

Haben Zeugen die vermeintliche Kontrollsituation in der Straße "Im weißen Stein" in Bonefeld beobachtet und können Angaben machen?



Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell