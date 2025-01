Falsche Polizeibeamte erfolgreich

Neuwied - Am 28.01.2025 wurde die PI Neuwied über insgesamt 14 Fälle von falschen Polizeibeamten in Kenntnis gesetzt.

Unter der Legende, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und deshalb eine Kaution an die Staatsanwaltschaft zu entrichten wäre, versuchten die Täter an Bargeld und Wertgegenstände der Geschädigten zu gelangen.

In einem Fall kam es zur Vollendung der Straftat, eine 85jährige Geschädigte übergab dem Abholer Bargeld und Schmuck im Wert von ca 16000 Euro.

Die Straftat flog auf, als sich die mutmaßlich unfallverursachende Angehörige bei der Geschädigten meldete.

Die Täter sind am Telefon in vielen Fällen sehr wortgewandt und führen die Telefonate über einen langen Zeitraum. Ziel dürfte es sein, die Geschädigten zu beschäftigen und auf einem Stresslevel zu halten bis das Geld übergeben wurde.



