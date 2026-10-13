Altenkirchen
Falsch geparkter PKW führt zur Einleitung diverser Strafverfahren
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 13.10.2026 gegen 14:20 Uhr wird die Polizeiinspektion Altenkirchen durch das Ordnungsamt der VGV Altenkirchen-Flammersfeld dahingehend informiert, dass bei der Abfrage eines falsch geparkten PKW im Bereich der Fußgängerzone in Altenkirchen Unstimmigkeiten bzgl.

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der angebrachten Kennzeichen entstanden sind. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten feststellen, dass die Kennzeichen aktuell nicht vergeben sind und der PKW nicht zugelassen ist. An den ursprünglich entwerteten Kennzeichen wurden manipulierte Kreissiegel angebracht, um eine Zulassung vorzutäuschen. Der 43-jährige Fahrzeugeigentümer, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ermittelt werden. Weiterhin konnten mehrere durchgeführte Fahrten des Beschuldigten ermittelt werden, weshalb das Fahrzeug präventiv sichergestellt und durch einen Abschleppdienst abgeholt wurde. Der 43-jährige hat sich nun entsprechenden Strafverfahren zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


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