Falsch geparkter PKW führt zur Einleitung diverser Strafverfahren

der angebrachten Kennzeichen entstanden sind. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten feststellen, dass die Kennzeichen aktuell nicht vergeben sind und der PKW nicht zugelassen ist. An den ursprünglich entwerteten Kennzeichen wurden manipulierte Kreissiegel angebracht, um eine Zulassung vorzutäuschen. Der 43-jährige Fahrzeugeigentümer, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ermittelt werden. Weiterhin konnten mehrere durchgeführte Fahrten des Beschuldigten ermittelt werden, weshalb das Fahrzeug präventiv sichergestellt und durch einen Abschleppdienst abgeholt wurde. Der 43-jährige hat sich nun entsprechenden Strafverfahren zu stellen.
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57610 Altenkirchen
Tel.: 02681/9460
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der angebrachten Kennzeichen entstanden sind. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten feststellen, dass die Kennzeichen aktuell nicht vergeben sind und der PKW nicht zugelassen ist. An den ursprünglich entwerteten Kennzeichen wurden manipulierte Kreissiegel angebracht, um eine Zulassung vorzutäuschen. Der 43-jährige Fahrzeugeigentümer, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ermittelt werden. Weiterhin konnten mehrere durchgeführte Fahrten des Beschuldigten ermittelt werden, weshalb das Fahrzeug präventiv sichergestellt und durch einen Abschleppdienst abgeholt wurde. Der 43-jährige hat sich nun entsprechenden Strafverfahren zu stellen.