Fahrzeugkontrolle führt zur Festnahme

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 40-jährige Beifahrer per Haftbefehl gesucht wurde. Ein weiterer Insasse war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Der Beifahrer wurde umgehend festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Weitere polizeiliche Maßnahmen wurden eingeleitet.



