Fahrzeugführerin unter Cannabiseinfluss

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße ergaben sich am 28.01.2026 gegen 17:45 Uhr aus Sicht einer Streife Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei einer 52-jährigen Renault-Fahrerin.

Die Frau räumte gegenüber den Beamten den regelmäßigen Konsum von Cannabis ein. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt; die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf die 52-jährige kommt ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenfahren zu.



