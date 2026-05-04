Betzdorf
Fahrzeugführerin unter Betäubungsmitteleinfluss
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf führte am Sonntag, 03.05.2026, gegen 23:10 Uhr in der Steinerother Straße eine Verkehrskontrolle mit einer 45-jährigen Audi-Fahrerin durch.

Hierbei wurden Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum bei der Frau festgestellt. Diese räumte zwar den zeitnah zurückliegenden Konsum von Cannabis ein, jedoch schlug ein polizeilicher Vortest zudem auch auf die Stoffgruppe Amphetamin an. Der 45-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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