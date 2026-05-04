Fahrzeugführerin unter Betäubungsmitteleinfluss

Hierbei wurden Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum bei der Frau festgestellt. Diese räumte zwar den zeitnah zurückliegenden Konsum von Cannabis ein, jedoch schlug ein polizeilicher Vortest zudem auch auf die Stoffgruppe Amphetamin an. Der 45-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Hierbei wurden Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum bei der Frau festgestellt. Diese räumte zwar den zeitnah zurückliegenden Konsum von Cannabis ein, jedoch schlug ein polizeilicher Vortest zudem auch auf die Stoffgruppe Amphetamin an. Der 45-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.