Daaden
Fahrzeugführerin unter Amphetamin-Einfluss
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

In der Nacht auf Mittwoch, 08.04.2026, kontrollierten Einsatzkräfte gegen 02:15 Uhr im Bereich des Fontenay-le-Fleury-Platzes eine 40-jährige Renault-Fahrerin.

Da sich bei dieser Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf die Stoffgruppe Amphetamine verlief, wurde der Frau zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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