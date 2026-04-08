Fahrzeugführerin unter Amphetamin-Einfluss

Da sich bei dieser Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf die Stoffgruppe Amphetamine verlief, wurde der Frau zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.



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