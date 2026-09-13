Fahrzeugführerin ohne Führerschein aber betrunken

Durch eine Streife konnte der PKW schließlich in der Josefstraße mit drei Insassen festgestellt und kontrolliert werden.

Die verantwortliche 31-jährige Fahrerin und Halterin des Fahrzeugs kam nach kurzer Zeit ebenfalls hinzu.

Da diese nach Alkohol roch, wurde ein mit ihr ein Test durchgeführt, welcher einem Atemalkoholwert von 0,87 Promille ergab. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass die Frau zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für ihren PKW war.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



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