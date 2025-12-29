Fahrzeugführerin ohne Fahrerlaubnis

Am 27.12. führte eine Streife der PI Betzdorf gegen kurz nach 18 Uhr eine Verkehrskontrolle mit einem BMW mit SZ-Kennzeichen (Salzgitter) durch.

Die 38-jährige Fahrzeugführerin räumte dabei ein keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Entsprechend wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell