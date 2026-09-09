Fahrzeugführerin ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogeneinfluss





Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 35-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein daraufhin durchgeführter polizeilicher Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine.



Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde ihr zudem eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



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