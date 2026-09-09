Betzdorf
Fahrzeugführerin ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogeneinfluss
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Mittwoch, 09.09.2026, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Betzdorf gegen 02:40 Uhr in der Hellerstraße einen Pkw der Marke Hyundai.

Lesezeit 1 Minute



Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 35-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein daraufhin durchgeführter polizeilicher Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine.

Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde ihr zudem eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren