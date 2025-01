Fahrzeugführer verursacht Unfälle und flüchtet

In der Nacht von Sonntag, 26.01.2025 auf Montag, 27.01.2025 befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Gartenstraße, Schaftrift und Zur Hüllbuche in Daaden.



In der Gartenstraße streifte der Unfallverursacher zwei geparkte PKW und beschädigte deren Außenspiegel.

Die Fahrt führte weiter durch die Straße Schaftrift und dann über den dortigen Forstweg in die Straße Zur Hüllbuche. Nach dem Abbiegen nach rechts wurde ein abgestellter Anhänger gerammt, um die eigene Achse gedreht und gegen eine Mauer und einen geparkten Audi geschoben.

Hier entstand Sachschaden an der Mauer, dem Anhänger und dem Audi.

Der Verursacher setzte seine Fahrt weiter fort ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Nach ersten Ermittlungen könnten sich die Unfälle gegen 06:00 Uhr ereignet haben. Eine Anwohnerin hatte zu dieser Zeit einen lauten Knall gehört.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0.

Insbesondere sind vorliegende Aufzeichnungen von Überwachungskameras aus dem Wohngebiet von Interesse.



