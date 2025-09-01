Buchholz/WW
Fahrzeugführer verursacht alkoholisiert einen Verkehrsunfall
Am Abend des 29.08.2025 kam es im Industriepark Nord in Buchholz/WW zu einem Verkehrsunfall.

Ein 41-jährige Fahrzeugführer aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis kollidierte mit einem geparkten Anhänger und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen konnten der Fahrer und das Fahrzeug beobachtet und beschrieben werden.
Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

