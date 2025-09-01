Fahrzeugführer verursacht alkoholisiert einen Verkehrsunfall

Ein 41-jährige Fahrzeugführer aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis kollidierte mit einem geparkten Anhänger und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen konnten der Fahrer und das Fahrzeug beobachtet und beschrieben werden.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell