Fahrzeugführer unter THC-Einfluss

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit einem Smart mit niederländischem Kennzeichen, stellten Beamte der PI Betzdorf am 17.12.2025 gegen 12: 45 Uhr bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer konsumtypische Ausfallerscheinungen fest.

Ein polizeilicher Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



