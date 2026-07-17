Fahrzeugführer unter Einwirkung von harten Betäubungsmitteln gestoppt

Am 17.07.2026 gegen 11:25 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Ortslage Eichelhardt eine Verkehrskontrolle mit einem PKW durch.

Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 47-Jährigen Fahrzeugführer Anhaltspunkte auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein entsprechend durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht und belegte den Konsum von harten Betäubungsmitteln, weshalb dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Sicherstellung seines Führerscheins wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 47-Jährigen eingeleitet.



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