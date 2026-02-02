Fahrzeugführer unter Einfluss mehrerer Betäubungsmittel

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße stellte eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf an 01.02.2026 gegen kurz nach 2 Uhr nachts drogentypische Auffallerscheinungen bei einem 20-jährigen Opel-Fahrer fest.

Ein polizeilicher Vortest verlief in der Folge positiv auf Kokain, Amphetamin und THC. Entsprechend wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des 20-jährigen wurde vor Ort sichergestellt. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.



