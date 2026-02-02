Herdorf
Fahrzeugführer unter Einfluss mehrerer Betäubungsmittel
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße stellte eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf an 01.02.2026 gegen kurz nach 2 Uhr nachts drogentypische Auffallerscheinungen bei einem 20-jährigen Opel-Fahrer fest.

Ein polizeilicher Vortest verlief in der Folge positiv auf Kokain, Amphetamin und THC. Entsprechend wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des 20-jährigen wurde vor Ort sichergestellt. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

