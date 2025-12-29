Birken-Honigsessen
Fahrzeugführer unter Drogenverdacht
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 29.12. gegen 02:15 Uhr in der Straße "Im Tiergarten", ergaben sich bei einem 24-jährigen Seat-Fahrer Verdachtsmomente für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel.

Da der junge Mann polizeiliche Vortests ablehnte, wurde ihm zur Feststellung der Art und Qualität seiner Beeinflussung eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt.

